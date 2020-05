Bratislava 18. mája (TASR) - Nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírode sa v Bratislave opäť znížilo. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy preto ešte koncom minulého týždňa odvolal čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hlavného mesta. Informujú o tom hasiči na webovej stránke hasicisr.sk, na sociálnej sieti i prostredníctvom stránok niektorých bratislavských mestských častí. Zásady protipožiarnej bezpečnosti však treba dodržiavať naďalej.



Čas zvýšeného nebezpečenstva platil v Bratislavskom kraji od 18. apríla a bol vyhlásený pre dlhotrvajúce horúce počasie zvyšujúce nebezpečenstvo vzniku požiarov. V danom období sa napríklad zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace či tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Taktiež vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, alebo spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, a v ich ochrannom pásme.



V prípade porušenia zákazu môže byť právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe uložená pokuta do 16.596 eur, fyzickej osobe do 331 eur. Pokuty vymedzuje zákon o ochrane pred požiarmi.



Čas zvýšeného nebezpečenstva platí naďalej pre okres Malacky a Pezinok.