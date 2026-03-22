Nedela 22. marec 2026
NEBEZPEČNÁ HAVÁRIA: Auto skončilo v podchode pre chodcov

Foto z miesta nehody. Foto: Polícia SR - Košický kraj

Predbežnú škodu vyčíslili na približne 13.000 eur.

Autor TASR
Košice 22. marca (TASR) - Na Moldavskej ceste v Košiciach došlo v nedeľu k dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto skončilo v podchode pre chodcov. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam ani stavu a povahe vozovky, zišiel z cesty, prerazil zábradlie a s vozidlom skončil v podchode.

„Po udalosti si vodič nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel,“ doplnila polícia.

Pri nehode sa nikto nezranil. Predbežnú škodu vyčíslili na približne 13.000 eur. Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

