< sekcia Regióny
NEBEZPEČNÁ HAVÁRIA: Auto skončilo v podchode pre chodcov
Predbežnú škodu vyčíslili na približne 13.000 eur.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 22. marca (TASR) - Na Moldavskej ceste v Košiciach došlo v nedeľu k dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto skončilo v podchode pre chodcov. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam ani stavu a povahe vozovky, zišiel z cesty, prerazil zábradlie a s vozidlom skončil v podchode.
„Po udalosti si vodič nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel,“ doplnila polícia.
Pri nehode sa nikto nezranil. Predbežnú škodu vyčíslili na približne 13.000 eur. Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
