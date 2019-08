HAZARDNÁ JAZDA: Opilec sa rútil na ceste rýchlosťou 169 km/h

Prievidžanovi policajti následne v zmysle zákona obmedzili osobnú slobodu a po lekárskom vyšetrení ho umiestnili do policajnej cely.

Prievidza 13. augusta (TASR) - Prievidžan prekročil na ceste medzi Prievidzou a Novákmi rýchlosť o takmer 80 kilometrov za hodinu, polícia mu neskôr namerala i alkohol v dychu. Päťdesiatjedenročný muž teraz čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Informovala v utorok TASR Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.



"Vodiča VW Passat policajti namerali na ceste I/9 v smere od Prievidze do Novák. V mieste, kde je povolená rýchlosť jazdy 90 kilometrov za hodinu, jazdil rýchlosťou 169 kilometrov za hodinu. Vodiča zastavili a pri cestnej kontrole ho podrobili dychovej skúške, pričom nafúkal 0,65 mg/l (1,35 promile) alkoholu v dychu," uviedla Antalová.



Prievidžanovi policajti následne v zmysle zákona obmedzili osobnú slobodu a po lekárskom vyšetrení ho umiestnili do policajnej cely. "Po vytriezvení ho poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi obvinil z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Za uvedený skutok zákon ukladá trest odňatia slobody až na jeden rok. O jeho treste rozhodoval sudca Okresného súdu v Prievidzi," dodala.



S viac než 4,23 promile narazil do zaparkovaného auta

Trenčianski policajti obvinili 43-ročného muža z Trenčína z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Pod vplyvom alkoholu spôsobil dopravnú nehodu a z jej miesta ušiel.



Ako informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, obvinený narazil v pondelok (12. 8.) na Hollého ulici v Trenčíne do zaparkovaného auta. Nesplnil si povinnosti účastníka dopravnej nehody a z jej miesta odišiel.



„Policajti ho v krátkom čase vypátrali. Vodič sa hodinu po nehode podrobil dychovej skúške, v dychu mu namerali 4,23 promile alkoholu. Po lekárskej prehliadke ho umiestnili do policajnej cely. Hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok. O výške trestu rozhodne Okresný súd v Trenčíne,“ doplnila Antalová.