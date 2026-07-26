Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. júl 2026Meniny má Anna a Hana
< sekcia Regióny

NEBEZPEČNÁ JAZDA: Záchranári zachraňovali cyklistu na Kubínskej holi

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Po príchode na miesto cyklistu vyšetrili, ošetrili a transportovali ho vozidlom HZS do údolia na parkovisko, odkiaľ pokračoval ďalej na vlastnú žiadosť v sprievode známych.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dolný Kubín 26. júla (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) zasahovala v nedeľu v bike parku na Kubínskej holi, kde si 32-ročný cyklista slovenskej národnosti pri zjazde trailom privodil následkom pádu poranenie ramena, kľúčnej kosti a povrchové odreniny. HZS o tom informovala na svojom webe.

Na pomoc mu vyrazili pozemne dvaja horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra slúžiaci na Kubínskej holi. Po príchode na miesto cyklistu vyšetrili, ošetrili a transportovali ho vozidlom HZS do údolia na parkovisko, odkiaľ pokračoval ďalej na vlastnú žiadosť v sprievode známych,“ spresnili horskí záchranári.

.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla

ECB predstavila návrhy nových bankoviek