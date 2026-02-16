< sekcia Regióny
Nebezpečná látka: V Žiline zasahujú hasiči
Na zásah boli vyslaní traja príslušníci HaZZ, ktorí našli dva kilogramy látky, pričom pravdepodobne išlo o ortuť.
Autor TASR
Žilina 16. februára (TASR) - Žilinskí hasiči zasahujú v pondelok predpoludním pri náleze nebezpečnej látky v bytovom dome na Martinskej ulici na žilinskom sídlisku Vlčince. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Ako pre TASR upresnila krajská hasičská hovorkyňa Mária Pohanková Zahatlanová, na zásah boli vyslaní traja príslušníci HaZZ, ktorí našli dva kilogramy látky, pričom pravdepodobne išlo o ortuť.
„Hasiči vymedzili priestor, skontrolovali hermetické uzavretie látky a odovzdali príslušníkom enviropolície,“ priblížila Pohanková Zahatlanová.
Ako pre TASR upresnila krajská hasičská hovorkyňa Mária Pohanková Zahatlanová, na zásah boli vyslaní traja príslušníci HaZZ, ktorí našli dva kilogramy látky, pričom pravdepodobne išlo o ortuť.
„Hasiči vymedzili priestor, skontrolovali hermetické uzavretie látky a odovzdali príslušníkom enviropolície,“ priblížila Pohanková Zahatlanová.