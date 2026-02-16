Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nebezpečná látka: V Žiline zasahujú hasiči

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Na zásah boli vyslaní traja príslušníci HaZZ, ktorí našli dva kilogramy látky, pričom pravdepodobne išlo o ortuť.

Autor TASR
Žilina 16. februára (TASR) - Žilinskí hasiči zasahujú v pondelok predpoludním pri náleze nebezpečnej látky v bytovom dome na Martinskej ulici na žilinskom sídlisku Vlčince. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Ako pre TASR upresnila krajská hasičská hovorkyňa Mária Pohanková Zahatlanová, na zásah boli vyslaní traja príslušníci HaZZ, ktorí našli dva kilogramy látky, pričom pravdepodobne išlo o ortuť.

„Hasiči vymedzili priestor, skontrolovali hermetické uzavretie látky a odovzdali príslušníkom enviropolície,“ priblížila Pohanková Zahatlanová.
