Nebezpečné vyhrážanie a ozbrojovanie: Muža z Kežmarku obvinili

Kežmarok 1. júla (TASR) - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania, ako aj zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami polícia obvinila 30-ročného muža z Kežmarku. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"V utorok (29. 6.) popoludní došlo medzi Kežmarčanom a jeho sestrou k slovnej hádke, pričom sa jej vyhrážal zabitím. Obaja sedeli v osobnom vozidle, muž vzal zo zadného sedadla škatuľu, otvoril ju a vybral z nej strelnú zbraň. Naklonil sa k sestre a povedal, že ju ňou zastrelí a potom zastrelí aj seba. Konanie brata vzbudilo u sestry strach, že svoje vyhrážky uskutoční," uviedla Ligdayová.



Polícia následne vykonala prehliadku vozidla, ako aj priestorov firmy, ktorej je muž konateľom.



"Bola zaistená samonabíjacia pištoľ so zásobníkom, plynová pištoľ so zásobníkom naplneným strelivom, krátka strelná zbraň s plným zásobníkom, niekoľko zásobníkov i náboje rôzneho druhu. Kežmarčan zbrane a ich súčasti držal napriek tomu, že nie je držiteľom zbrojného preukazu a ani žiadnej legálne držanej strelnej zbrane," povedala Ligdayová s tým, že muž bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.



Ak sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody až na osem rokov.