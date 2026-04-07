NEBEZPEČNÉ VYHRÁŽANIE: Polícia v Sabinove obvinila 41-ročného muža
Autor TASR
Sabinov 7. apríla (TASR) - Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Sabinove obvinil z trestného činu nebezpečného vyhrážania 41-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vyšetrovanie preukázalo, že muž v obci Torysa vulgárne nadával svojej žene a opakovane ju bil.
„Na ochranu matky sa postavil syn, no to útočníka tak rozhnevalo, že vzal kuchynský nôž a vyhrážal sa mu zabitím. Chlapec sa bál o svoj život, z domu utiekol. Správanie 41-ročného muža sa opakovalo aj nasledujúci deň, bil ženu, ale už aj syna. Muž si opäť ´pomohol´ nožom, vyhrážal sa im zabitím a podrezaním. Konanie muža sa stupňovalo, rodinní príslušníci sa báli, že svoje vyhrážky aj uskutoční,“ uviedla Ligdayová.
Policajná hliadka po príchode na miesto agresora zadržala, skončil v cele policajného zaistenia.
