NEBEZPEČNÉ VYHRÁŽANIE: Obvinili 58-ročného muža

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

V stredu (5. 11.) podvečer sa mal podľa hovorkyne na jednej z čerpacích staníc po vstupe na predajnú plochu vyhrážať dvom pracovníčkam zabitím.

Autor TASR
Prešov 7. novembra (TASR) - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove obvinil 58-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

V stredu (5. 11.) podvečer sa mal podľa hovorkyne na jednej z čerpacích staníc po vstupe na predajnú plochu vyhrážať dvom pracovníčkam zabitím.

„Jedného zo zákazníkov odstrčil a začal poškodzovať vystavený tovar. Policajná hliadka po príchode na miesto muža obmedzila na osobnej slobode, bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová s tým, že po vykonaní potrebných procesných úkonov bol zo zadržania prepustený.
