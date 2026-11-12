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NEBEZPEČNÝ VÍRUS: V Ružomberku zaznamenali úhyn mačiek
RVPS Liptovský Mikuláš má informácie, že v novembri sa vyskytlo viacero prípadov tohto ochorenia v okrese Ružomberok, konkrétne v mestskej časti Biely Potok, kde zaznamenali osem úhynov.
Autor TASR
Ružomberok 12. novembra (TASR) - V Ružomberku zaznamenali viacero úhynov mačiek v súvislosti s mačacím parvovírusom, tzv. mačacím morom. Veterinárna klinika Ružomberok za posledné dva týždne ošetrila 13 mačiek s podozrením na mačací parvovírus, z toho zaznamenali deväť pozitívnych a osem úhynov. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Liptovský Mikuláš pri preverovaní výskytu tohto ochorenia vo veterinárnych ambulanciách okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok pre TASR potvrdila, že zaznamenala viacero prípadov tohto ochorenia.
RVPS Liptovský Mikuláš má informácie, že v novembri sa vyskytlo viacero prípadov tohto ochorenia v okrese Ružomberok, konkrétne v mestskej časti Biely Potok, kde zaznamenali osem úhynov. „Koncom septembra a v októbri bol potvrdený výskyt tohto ochorenia u piatich mačiek v okrese Liptovský Mikuláš, čo potvrdili dve veterinárne ambulancie. V obci Liptovská Kokava boli zaznamenané aj viaceré úhyny mačiek, keďže si však majitelia týchto zvierat vysvetlili ich úhyny ako otravu, pretože klinické príznaky sú podobné, nebolo možné potvrdiť, či išlo o mačací parvovírus,“ spresnil riaditeľ RVPS Liptovský Mikuláš Ján Stupka.
Veterinárna klinika priblížila, že príznaky mačacieho parvovírusu sa často líšia. „Máme perakútnu formu, keď dôjde k úhynu bez akýchkoľvek príznakov, len jednoducho majiteľ nájde mŕtve zviera. Inkubačná doba môže byť od dvoch do desiatich a viac dní. Naozaj sa to nedá škatuľkovať, záleží od imunity jedinca, od veku a od dávky, s ktorou príde do kontaktu,“ vysvetlili z kliniky.
Podľa RVPS je dôležité dodržiavať hygienické opatrenia pri starostlivosti o zvieratá, pri kŕmení a napájaní. Taktiež je dôležité zamedziť kontaktu zdravého zvieraťa s chorým jedincom. „Jedinou spoľahlivou ochranou je však pravidelná vakcinácia mačiek proti tomuto ochoreniu cez veterinárne ambulancie,“ uzavrel Stupka.
RVPS Liptovský Mikuláš má informácie, že v novembri sa vyskytlo viacero prípadov tohto ochorenia v okrese Ružomberok, konkrétne v mestskej časti Biely Potok, kde zaznamenali osem úhynov. „Koncom septembra a v októbri bol potvrdený výskyt tohto ochorenia u piatich mačiek v okrese Liptovský Mikuláš, čo potvrdili dve veterinárne ambulancie. V obci Liptovská Kokava boli zaznamenané aj viaceré úhyny mačiek, keďže si však majitelia týchto zvierat vysvetlili ich úhyny ako otravu, pretože klinické príznaky sú podobné, nebolo možné potvrdiť, či išlo o mačací parvovírus,“ spresnil riaditeľ RVPS Liptovský Mikuláš Ján Stupka.
Veterinárna klinika priblížila, že príznaky mačacieho parvovírusu sa často líšia. „Máme perakútnu formu, keď dôjde k úhynu bez akýchkoľvek príznakov, len jednoducho majiteľ nájde mŕtve zviera. Inkubačná doba môže byť od dvoch do desiatich a viac dní. Naozaj sa to nedá škatuľkovať, záleží od imunity jedinca, od veku a od dávky, s ktorou príde do kontaktu,“ vysvetlili z kliniky.
Podľa RVPS je dôležité dodržiavať hygienické opatrenia pri starostlivosti o zvieratá, pri kŕmení a napájaní. Taktiež je dôležité zamedziť kontaktu zdravého zvieraťa s chorým jedincom. „Jedinou spoľahlivou ochranou je však pravidelná vakcinácia mačiek proti tomuto ochoreniu cez veterinárne ambulancie,“ uzavrel Stupka.