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NEBEZPEČNÝ VODIČ:Po nehode v Chorvátskom Grobe nafúkal skoro 4 promile
Po jeho vytriezvení s ním budú vykonané ďalšie potrebné procesné úkony, priblížila polícia.
Autor TASR
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Bratislava 19. novembra (TASR) - Pri stredajšej (18. 11.) dopravnej nehode na Ulici A. Bernoláka v Chorvátskom Grobe nafúkal 35-ročný vodič 3,58 promile. Vozidlo skončilo v oplotení rodinného domu. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že muža po nehode zadržali a eskortovali na policajné oddelenie.
„Po jeho vytriezvení s ním budú vykonané ďalšie potrebné procesné úkony,“ priblížila. Povereným príslušníkom Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Senci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Opäť pripomíname - nejazdite pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Ohrozujete seba a ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri nárazoch sú veľakrát zranenia fatálne,“ vyzvala polícia.
„Po jeho vytriezvení s ním budú vykonané ďalšie potrebné procesné úkony,“ priblížila. Povereným príslušníkom Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Senci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Opäť pripomíname - nejazdite pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Ohrozujete seba a ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri nárazoch sú veľakrát zranenia fatálne,“ vyzvala polícia.