Nebezpečný zosuv pred Malým Lipníkom sa podarilo stabilizovať
Autor TASR
Malý Lipník 24. februára (TASR) - Nebezpečný zosuv na ceste tretej triedy pred obcou Malý Lipník v okrese Stará Ľubovňa sa podarilo stabilizovať. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) informovala, že práce na sanácii svahu ukončili ešte koncom minulého roka.
Projekt realizovali krajskí cestári v rámci spoločného slovensko-poľského cestného projektu „Pieninský bradlový pás - cezhraničná výzva“. Išlo o druhú etapu stavebných prác na ceste III/3138.
„Stavebné práce pozostávali z realizácie 46 metrov dlhého vystuženého svahu, zlepšenia odtokových pomerov na ceste prostredníctvom prečistenia existujúcich priekop a výstavby nového priepustu a zhotovenia nových konštrukčných vrstiev vozovky podkladovej, ložnej a obrusnej vrstvy o dĺžke 50 metrov. Zároveň došlo k osadeniu nových cestných smerových stĺpikov a oceľových bezpečnostných zvodidiel,“ priblížila SÚC PSK.
Financovanie II. etapy investičnej akcie bolo zabezpečené zo zdrojov Programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Celkové náklady stavby boli na úrovni takmer 190.000 eur.
