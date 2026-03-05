< sekcia Regióny
NEBOJÁCNA SENIORKA: Zlodeja zneškodnila tým, že ho zamkla v špajze
V špajze sa nachádzal 23-ročný muž z obce Nováčany, ktorý sa mal do domu dostať cez neuzamknuté zadné dvere a pripravovať si veci na odcudzenie.
Autor TASR
Nováčany 5. marca (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody po tom, ako sa v špajze jedného z domov v Nováčanoch v okrese Košice-okolie ukrýval 23-ročný muž. Seniorka ho tam zamkla. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
V stredu (4. 3.) večer sa 74-ročná žena vracala z kostola domov, pričom si všimla otvorené dvere vedúce do skladu a v dome začula podozrivý buchot. Keď sa priblížila k špajze, uvidela vo vnútri ukrytú postavu. „Duchaprítomne využila moment prekvapenia a dvere zvonku zamkla,“ uvádza polícia.
V špajze sa nachádzal 23-ročný muž z obce Nováčany, ktorý sa mal do domu dostať cez neuzamknuté zadné dvere a pripravovať si veci na odcudzenie. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu. Dychová skúška uňho preukázala 0,71 promile alkoholu.
Polícia v tejto súvislosti pripomína, že aj krátke opustenie domu bez jeho riadneho uzamknutia môže vytvoriť príležitosť pre páchateľov.
