NEBOL PRIPÚTANÝ: Keď ho zastavili, zistili, že je navyše aj zdrogovaný

Policajná snímka. Foto: Faxebook Polícia SR - Nitriansky kraj

Vodič sa po zastavení podrobil dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.

Autor TASR
Nitra 30. októbra (TASR) - Nitrianski policajti odhalili vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog. Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky 37-ročného vodiča vozidla značky Toyota zastavila, pretože nebol pripútaný bezpečnostným pásom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Vodič sa po zastavení podrobil dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Muž však javil známky požitia omamnej látky, preto bol vyzvaný podrobiť sa rýchlotestu na drogy. Ten bol pozitívny na amfetamín, metamfetamín a marihuanu. Výsledok testu potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie na zistenie drog v organizme. Odobratý biologický materiál bude zaslaný na expertízne skúmanie, ktoré stanoví presnú koncentráciu omamných látok v krvi.

