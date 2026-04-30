Štvrtok 30. apríl 2026
Neboli ste pri tom? Hľadajú svedkov nehody

Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj﻿

Nehoda sa stala 14. marca medzi 22.30 a 23.00 h.

Autor TASR
Žilina/Brezany 30. apríla (TASR) - Žilinský okresný dopravný inšpektorát v súvislosti s vyšetrovaním marcovej dopravnej nehody, ktorá sa stala v obci Brezany v okrese Žilina, hľadá prípadných svedkov, ktorí by mohli prispieť k objasneniu jej okolností. Výzvu zverejnila žilinská krajská polícia vo štvrtok na sociálnej sieti.

Nehoda sa stala 14. marca medzi 22.30 a 23.00 h. „Neznámy vodič viedol vozidlo po ceste III/2101 v obci Brezany, kde pri rodinnom dome s popisným číslom 40 zachytil chodca, ktorý kráčal popri pravej krajnici a následkom nárazu spadol do priekopy,“ priblížila polícia.

Doplnila, že vodič si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody, nezdržal sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrovania dopravnej nehody, vec neohlásil a z miesta dopravnej nehody odišiel na neznáme miesto.

Akékoľvek informácie môžu prípadní svedkovia podať polícii na telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.

