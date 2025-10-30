Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025Meniny má Šimon a Simona
< sekcia Regióny

Neboli ste pri tom? Pátrajú po jednom z účastníkov nehody pri Strečne

.
Policajná snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Žilinský kraj

Podľa doterajšieho vyšetrovania neznámy vodič viedol jazdnú súpravu v smere od Martina na Žilinu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Strečno 30. októbra (TASR) - Polícia pátra po jednom z účastníkov pondelkovej (27. 10.) dopravnej nehody na ceste I/18 pri Strečne. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, neznámy vodič si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel.

Podľa doterajšieho vyšetrovania neznámy vodič viedol jazdnú súpravu v smere od Martina na Žilinu. „Pri prejazde pravotočivou zákrutou z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s návesom do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s protiidúcim osobným motorovým vozidlom,“ priblížila priebeh nehody polícia.

Doplnila, že vodička utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice. „Jej dychová skúška bola s negatívnym výsledkom. Vodič jazdnej súpravy si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel. Po vodičovi, ako aj po jazdnej súprave bolo vyhlásené pátranie,“ dodala polícia.

.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR