VIDEO: Neboli ste pri tom? Pátrajú po svedkoch nehody
Polícia vyzvala svedkov nehody, aby to oznámili na čísle 158, na čísle 09610/39 560, prípadne formou správy na sociálnej sieti bratislavskej polície.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Polícia pátra po svedkoch dopravnej nehody na Stratenej ulici v Bratislave. Došlo k nej začiatkom apríla, pričom cyklista nabúral do auta, poškodil ho a z miesta odišiel. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Na Stratenej ulici v smere na Hruškovú ulicu došlo k stretu doposiaľ neznámeho cyklistu a zaparkovaného motorového vozidla značky Peugeot 2008, čím došlo k spôsobeniu škody na motorovom vozidle,“ uviedol hovorca. Upozornil, že cyklista si bezprostredne po nehode nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody, ktoré mu vyplývajú zo zákona. „Z miesta odišiel,“ doplnil.
Polícia vyzvala svedkov nehody, aby to oznámili na čísle 158, na čísle 09610/39 560, prípadne formou správy na sociálnej sieti bratislavskej polície. O pomoc žiada aj tých, ktorí vedia poskytnúť bližšie informácie k totožnosti cyklistu.
„Na Stratenej ulici v smere na Hruškovú ulicu došlo k stretu doposiaľ neznámeho cyklistu a zaparkovaného motorového vozidla značky Peugeot 2008, čím došlo k spôsobeniu škody na motorovom vozidle,“ uviedol hovorca. Upozornil, že cyklista si bezprostredne po nehode nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody, ktoré mu vyplývajú zo zákona. „Z miesta odišiel,“ doplnil.
Polícia vyzvala svedkov nehody, aby to oznámili na čísle 158, na čísle 09610/39 560, prípadne formou správy na sociálnej sieti bratislavskej polície. O pomoc žiada aj tých, ktorí vedia poskytnúť bližšie informácie k totožnosti cyklistu.