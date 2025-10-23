< sekcia Regióny
Neboli ste pri tom? Polícia hľadá muža, ktorý pokreslil budovu
Polícia v tejto súvislosti vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Bratislavská polícia žiada verejnosť o pomoc v súvislosti s objasňovaním trestného činu poškodzovania cudzej veci, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ dňa 9. októbra krátko pred 19.00 h na Špitálskej ulici. Muž čiernou fixkou písal po jednej z budov, čím ju poškodil. TASR o tom vo štvrtok informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti páchateľa, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
