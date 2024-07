NEBOLI STE PRI TOM? Polícia hľadá svedkov havárie v Parchovanoch

Košice 21. júla (TASR) - Polícia hľadá svedkov udalosti v Parchovanoch v okrese Trebišov, pri ktorej zomrel muž. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, došlo k nej v piatok (20. 7.) ráno okolo 7.25 h.



"Doposiaľ nie je jasné, či náhla zdravotná indispozícia alebo iné okolnosti viedli k nehode cyklistu, ktorý svoj bicykel viedol po Rybníkovej ulici v Parchovanoch, v smere jazdy od Majerskej ulice k Brezovej ulici, a z doposiaľ nezistených príčin narazil do oplotenia jedného z rodinných domov," povedala Ivanová.







Ako pokračovala, cyklistu našli v polohe sediac na bicykli miestni obyvatelia, avšak už nejavil známky života. "Privolaný obhliadajúci lekár nariadil vykonanie pitvy, ktorá zároveň určí príčinu úmrtia cyklistu," skonštatovala Ivanová.



Ktokoľvek, kto v piatok ráno prechádzal týmto úsekom pešo a videl tohto cyklistu, prípadne s vozidlom a z miesta udalosti má videozáznam, ktorý by policajtom mohol napomôcť pri objasňovaní udalosti, nech to oznámi na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo telefonicky na telefónnom čísle 158.