Neboli ste pri tom? Polícia hľadá svedkov ďalšej nehody

Bardejov 30. decembra (TASR) - Polícia hľadá svedkov tragickej dopravnej nehody, ku ktorej došlo vo štvrtok (26. 12.) krátko pred 11.00 h v katastri obce Kobyly v okrese Bardejov. Zahynuli pri nej dvaja ľudia vo veku 70 a 72 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Prešove Jana Ligdayová.



Ako uviedla, išlo o kolíziu osobného vozidla značky Audi Q7 a osobného vozidla značky Škoda Fabia. "Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Bardejove sa okolnosťami tejto tragickej udalosti intenzívne zaoberá, skúma presnú príčinu jej vzniku, ako aj mieru zavinenia jej účastníkov," povedala Ligdayová. V prípade je vedené trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia, ako aj pre trestný čin ublíženia na zdraví.



"Z dôvodu objektívneho prešetrenia všetkých okolností tejto nehody žiadame prípadných svedkov, ktorí by mali akékoľvek informácie k priebehu nehody alebo sa v tom čase nachádzali na uvedenom mieste, aby sa prihlásili na polícii," doplnila Ligdayová.



Vyšetrovateľ podľa jej slov preveruje aj to, či osobné motorové vozidlo značky Audi Q7 s evidenčným číslom vozidla AA-240LF, bielej farby v uvedený deň v čase od 10.00 do 10.50 h na trase z obce Nová Kelča v okrese Vranov nad Topľou do obce Kobyly v okrese Bardejov počas jazdy ohrozilo aj iných účastníkov cestnej premávky.



Informácie môže verejnosť poskytnúť na telefónnom čísle 158, na čísle 0961 84 3601 alebo prostredníctvom profilu polície na sociálnej sieti.