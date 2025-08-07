Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Neboli ste pri tom? Polícia žiada o pomoc pri vyšetrovaní nehody

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia vyzýva vodičov alebo občanov, ktorí boli svedkami tejto udalosti, aby ju kontaktovali na čísle 158, prípadne formou správy na sociálnej sieti.

Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Polícia žiada občanov o pomoc pri objasňovaní nehody na Uzbeckej ulici v Bratislave. Stala sa koncom júna v ranných hodinách v blízkosti pošty. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Policajti odboru dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave vykonávajú objasňovanie okolností dopravnej nehody, ktorá sa stala 24. júna v čase okolo 8.00 h na Uzbeckej ulici v blízkosti pošty, kde došlo k zrážke motorového vozidla značky Honda s chodcom na priechode pre chodcov,“ uviedla polícia.

Vyzýva vodičov alebo občanov, ktorí boli svedkami tejto udalosti, prípadne majú udalosť zdokumentovanú na kamerovom zázname z vozidla, aby ju kontaktovali na čísle 158, prípadne formou správy na sociálnej sieti.

