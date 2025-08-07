< sekcia Regióny
Neboli ste pri tom? Polícia žiada o pomoc pri vyšetrovaní nehody
Polícia vyzýva vodičov alebo občanov, ktorí boli svedkami tejto udalosti, aby ju kontaktovali na čísle 158, prípadne formou správy na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Polícia žiada občanov o pomoc pri objasňovaní nehody na Uzbeckej ulici v Bratislave. Stala sa koncom júna v ranných hodinách v blízkosti pošty. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajti odboru dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave vykonávajú objasňovanie okolností dopravnej nehody, ktorá sa stala 24. júna v čase okolo 8.00 h na Uzbeckej ulici v blízkosti pošty, kde došlo k zrážke motorového vozidla značky Honda s chodcom na priechode pre chodcov,“ uviedla polícia.
Vyzýva vodičov alebo občanov, ktorí boli svedkami tejto udalosti, prípadne majú udalosť zdokumentovanú na kamerovom zázname z vozidla, aby ju kontaktovali na čísle 158, prípadne formou správy na sociálnej sieti.
