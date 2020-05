Neboli ste tam? Hľadajú svedkov nehody v druhom bratislavskom okrese

Bratislava 14. mája (TASR) - Dopravní policajti v hlavnom meste hľadajú svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo v pondelok (11. 5.) ráno na hranici Ružinova, Vrakune a Podunajských Biskupíc. Krátko po 4.30 h sa v križovatke ulíc Slovnaftská a Svornosti zrazili dve osobné vozidlá.



"Priamo v križovatke do seba narazili Renault, prechádzajúci po Ul. Svornosti v smere von z mesta, a Škoda, smerujúca do centra," priblížili policajti na sociálnej sieti.



Svedkov, ktorí videli v inkriminovanom čase v uvedenom úseku priebeh a okolnosti tejto udalosti alebo disponujú informáciami, ktoré by prispeli k jej objasneniu, vyzývajú, aby sa prihlásili osobne, prípadne telefonicky na číslach 09610/80 klapka 32 550, 32 553 alebo na bezplatnom čísle polície 158.