NEČAKANÁ NÁVŠTEVA: V byte v Rožňave bolo hniezdo sršňov

Rožňava 31. júla (TASR) - Hasiči vo štvrtok zasahovali v jednom z bytov na Mierovej ulici v Rožňave, kde sa dostalo hniezdo sršňov. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach s tým, že v ohrození bola imobilná obyvateľka bytu.



Hniezdo sa do bytu na šiestom poschodí dostalo cez netesný vetrací otvor. „Keďže príchod včelára ani dezinsekčnej firmy nebolo možné zabezpečiť včas, štyria hasiči pomocou výškovej techniky vykonali bezpečný odchyt sršňov, ktoré boli následne vypustené do voľnej prírody mimo intravilánu mesta,“ uviedli hasiči.



Po ukončení zásahu zároveň zabezpečili a utesnili otvor, ktorým sa sršne dostali do bytu.