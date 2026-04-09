Nečakaný nález počas prechádzky: Neďaleko Holíča našla muníciu
Polícia apeluje na verejnosť, aby s podozrivými predmetmi nemanipulovala, nepokúšala sa ich presúvať a vždy kontaktovala políciu.
Autor TASR
Holíč 9. apríla (TASR) - Muníciu z obdobia druhej svetovej vojny našla v stredu (8. 4.) popoludní žena počas prechádzky v lese neďaleko Holíča. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom vo štvrtok informovalo na sociálnej sieti.
Policajný pyrotechnik určil, že ide o delostreleckú mínu ruskej výroby z obdobia druhej svetovej vojny. „Pri jej vyzdvihovaní našiel aj viacero kusov nemeckej protilietadlovej munície. Mína aj munícia boli bezpečne zaistené a budú hromadne zlikvidované,“ ozrejmili z polície.
Polícia apeluje na verejnosť, aby s podozrivými predmetmi nemanipulovala, nepokúšala sa ich presúvať a vždy kontaktovala políciu. „Aj stará, hrdzavá munícia môže byť stále životu nebezpečná. Hrozí riziko výbuchu pri neodbornej manipulácii. Nájsť ju môžu aj deti, preto netreba nič podceňovať,“ zhrnula.
Doplnila, že nález podozrivých predmetov je potrebné bezodkladne oznámiť na tiesňovej linke 158. V tomto prípade žena kontaktovala políciu prostredníctvom správy cez sociálnu sieť, čo nie je vhodný spôsob oznámenia.
