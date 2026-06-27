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Necpaly: Turčianske medobranie a vodosláva boli oslavou vody i prírody
Včelári a voda sú dve veci, ktoré chcú podľa neho organizátori odovzdať deťom, novej generácii, aby si toto dedičstvo vážili.
Autor TASR
Necpaly 27. júna (TASR) - Turčianska obec Necpaly patrila v sobotu oslave vody i prírody. Jedenásty ročník akcie Turčianske medobranie a vodosláva ponúkol kultúrny i náučný program, slávnostný sprievod či majstrovstvá sveta v nosení vody v deravom vedre.
„Podujatie sme kedysi založili, aby sme si uctili hodnotu, ktorú máme. Teda krasový prameň pitnej vody, ktorý je druhý najväčší v strednej Európe a čistú prírodu Národného parku (NP) Veľká Fatra, ktorú zase symbolizujú včely,“ spomenul starosta Peter Majko.
Včelári a voda sú dve veci, ktoré chcú podľa neho organizátori odovzdať deťom, novej generácii, aby si toto dedičstvo vážili.
Hudobný program ponúkol vystúpenia folkloristov i kapiel, medzi sprievodnými aktivitami nechýbala ochutnávka vody z Necpalského prameňa, trh remesiel a ľudového umenia, expozícia NP Veľká Fatra s aktivitami pre deti, vodné mlynčeky či prezentácia Turca. Návštevníci si mohli aj vypočuť prednášky o včelárstve, ochutnať turčianske medy, vyskúšať si lezeckú stenu, maľovanie na tvár či lukostreľbu.
Podujatie pripravili Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti a obec Necpaly, spoluorganizátorom bola Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Turiec.
„Podujatie sme kedysi založili, aby sme si uctili hodnotu, ktorú máme. Teda krasový prameň pitnej vody, ktorý je druhý najväčší v strednej Európe a čistú prírodu Národného parku (NP) Veľká Fatra, ktorú zase symbolizujú včely,“ spomenul starosta Peter Majko.
Včelári a voda sú dve veci, ktoré chcú podľa neho organizátori odovzdať deťom, novej generácii, aby si toto dedičstvo vážili.
Hudobný program ponúkol vystúpenia folkloristov i kapiel, medzi sprievodnými aktivitami nechýbala ochutnávka vody z Necpalského prameňa, trh remesiel a ľudového umenia, expozícia NP Veľká Fatra s aktivitami pre deti, vodné mlynčeky či prezentácia Turca. Návštevníci si mohli aj vypočuť prednášky o včelárstve, ochutnať turčianske medy, vyskúšať si lezeckú stenu, maľovanie na tvár či lukostreľbu.
Podujatie pripravili Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti a obec Necpaly, spoluorganizátorom bola Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Turiec.