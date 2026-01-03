< sekcia Regióny
NEDAL PREDNOSŤ POLICAJTOM: Nafúkal takmer 2,5 promile
Udalosť na ceste II/583 sa stala v predvianočnom období počas preventívno-bezpečnostnej akcie s názvom Prevádzky.
Autor TASR
Žilina 3. januára (TASR) - Obvineniu za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí vodič, ktorého policajná hliadka prichytila šoférovať opitého v obci Teplička nad Váhom (okres Žilina). Muž navyše ešte predtým nedal policajtom prednosť pri vychádzaní z čerpacej stanice a snažil sa pred nimi uniknúť. Na sociálnej sieti o tom v sobotu informovala žilinská krajská polícia.
Udalosť na ceste II/583 sa stala v predvianočnom období počas preventívno-bezpečnostnej akcie s názvom Prevádzky. „Počas tejto akcie nedalo policajtom prednosť vozidlo značky Audi, ktoré vychádzalo z čerpacej stanice v obci Teplička nad Váhom. Policajti sa snažili toto vozidlo zastaviť zákonným postupom, pričom vodič na výzvy nereagoval a s vozidlom pokračoval v jazde ďalej po ceste II/583 a miestnych komunikáciách v obci Teplička nad Váhom,“ priblížila polícia.
Vodič zastavil až pred jedným z rodinných domov, kde bol skontrolovaný. „Počas kontroly sa vodič podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,16 mg/l, čo je 2,42 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu, predviedli ho na policajný útvar a bolo voči nemu vznesené obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.
