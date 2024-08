NEDAL PREDNOSŤ: Polícia pátra po vodičovi

Košice 8. augusta (TASR) - Polícia pátra po vodičovi, ktorý v stredu (7. 8.) popoludní na Festivalovom námestí v Košiciach nedal prednosť nákladnému autu, v dôsledku čoho sa prevrátilo. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Podľa doterajších zistení doposiaľ nestotožnený vodič, ktorý viedol doposiaľ nestotožnené vozidlo, v smere od Letnej ulice na Starú Spišskú cestu nedal pri prechádzaní z ľavého jazdného pruhu do pravého prednosť vozidlu zn. Tatra," spresnila s tým, že vodič Tatry chcel zrážke zabrániť, no pri prudkom brzdení strhol riadenie vozidla do pravej strany, kde narazil do dopravného značenia. Následkom toho sa nákladné auto prevrátilo cez celú šírku cesty. Spôsobilo to aj obmedzenia v doprave.



Podľa Ivanovej pri dopravnej nehode nedošlo k zraneniu žiadnych osôb a nebola zistená ani prítomnosť alkoholu v dychu vodiča. Presná príčina vzniku dopravnej nehody je naďalej predmetom ďalšieho vyšetrovania.