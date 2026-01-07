Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Regióny

NEDAL SI POVEDAŤ: Po opakovaných krádežiach skončil muž vo väzbe

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Obvinený muž zo žilinskej predajne odcudzil viac druhov potravín a iný spotrebný tovar v celkovej hodnote 365 eur.

Autor TASR
Žilina 7. januára (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže, ktorého sa mal v sobotu 3. januára dopustiť 28-ročný muž v predajni na Kysuckej ulici v Žiline. Keďže v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch sa dopustil podobných činov, súd akceptoval návrh na jeho väzobné stíhanie. Na sociálnej sieti o tom v stredu informovala žilinská krajská polícia.

Obvinený muž zo žilinskej predajne odcudzil viac druhov potravín a iný spotrebný tovar v celkovej hodnote 365 eur. „Zadržaný bol pracovníkom SBS a zamestnancami predajne. Za dva obdobné činy bol v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý v priestupkovom konaní a v predchádzajúcich 24 mesiacoch bol tiež za trestné činy krádeže odsúdený Okresným súdom Žilina a Okresným súdom Ostrava,“ priblížila polícia.

Doplnila, že mužovi obmedzili osobnú slobodu. „Bolo mu vznesené obvinenie a bol spracovaný návrh na jeho väzobné stíhanie, ktorý súd akceptoval,“ dodala polícia.

.

Neprehliadnite

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity