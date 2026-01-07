< sekcia Regióny
NEDAL SI POVEDAŤ: Po opakovaných krádežiach skončil muž vo väzbe
Obvinený muž zo žilinskej predajne odcudzil viac druhov potravín a iný spotrebný tovar v celkovej hodnote 365 eur.
Autor TASR
Žilina 7. januára (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže, ktorého sa mal v sobotu 3. januára dopustiť 28-ročný muž v predajni na Kysuckej ulici v Žiline. Keďže v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch sa dopustil podobných činov, súd akceptoval návrh na jeho väzobné stíhanie. Na sociálnej sieti o tom v stredu informovala žilinská krajská polícia.
Obvinený muž zo žilinskej predajne odcudzil viac druhov potravín a iný spotrebný tovar v celkovej hodnote 365 eur. „Zadržaný bol pracovníkom SBS a zamestnancami predajne. Za dva obdobné činy bol v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý v priestupkovom konaní a v predchádzajúcich 24 mesiacoch bol tiež za trestné činy krádeže odsúdený Okresným súdom Žilina a Okresným súdom Ostrava,“ priblížila polícia.
Doplnila, že mužovi obmedzili osobnú slobodu. „Bolo mu vznesené obvinenie a bol spracovaný návrh na jeho väzobné stíhanie, ktorý súd akceptoval,“ dodala polícia.
