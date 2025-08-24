Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. august 2025Meniny má Bartolomej
< sekcia Regióny

Neďaleko Beladíc došlo k dopranej nehode, cestu uzavreli

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Pri nehode došlo z doposiaľ nezistených príčin k zrážke dvoch vozidiel.

Autor TASR
Beladice/Tesárske Mlyňany 24. augusta (TASR) – Na ceste I/65 medzi obcami Beladice a Tesárske Mlyňany v okrese Zlaté Moravce došlo k dopranej nehode. Ako pre TASR uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Viktória Borloková, cesta je momentálne z dôvodu dokumentovania nehody úplne uzavretá.

Pri nehode došlo z doposiaľ nezistených príčin k zrážke dvoch vozidiel. Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky. „Zranenia utrpeli tri osoby. Jedna bola do nemocnice transportovaná letecky, ďalšie dve boli prevezené rýchlou zdravotnou pomocou,“ doplnila hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb