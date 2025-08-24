< sekcia Regióny
Neďaleko Beladíc došlo k dopranej nehode, cestu uzavreli
Pri nehode došlo z doposiaľ nezistených príčin k zrážke dvoch vozidiel.
Autor TASR
Beladice/Tesárske Mlyňany 24. augusta (TASR) – Na ceste I/65 medzi obcami Beladice a Tesárske Mlyňany v okrese Zlaté Moravce došlo k dopranej nehode. Ako pre TASR uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Viktória Borloková, cesta je momentálne z dôvodu dokumentovania nehody úplne uzavretá.
Pri nehode došlo z doposiaľ nezistených príčin k zrážke dvoch vozidiel. Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky. „Zranenia utrpeli tri osoby. Jedna bola do nemocnice transportovaná letecky, ďalšie dve boli prevezené rýchlou zdravotnou pomocou,“ doplnila hovorkyňa.
