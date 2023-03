Neďaleko Košíc opäť pribudli zábrany pre migrujúce žaby

Košice 29. marca (TASR) - Košickí lesníci spolu s dobrovoľníkmi aj túto jar prispievajú k ochrane migrujúcich žiab. Vo vybraných úsekoch ciest neďaleko Košíc už osadili zábrany. Pre TASR to uviedla dobrovoľníčka a koordinátorka aktivity Ivana Fabianová. Zároveň vodičov žiada o ohľaduplnosť.



V tomto období sa žaby hromadne tiahnu zo svojich zimovísk na miesta rozmnožovania. Mestské lesy Košice na sociálnej sieti pripomínajú, že ich ochrana spočíva v prvom rade vo výstavbe zábran z plastovej fólie pri verejnej ceste, ktorá pretína migračnú trasu žiab. Ide o opatrenia najmä na ochranu ropuchy bradavičnatej na miestach priľahlých k vodným plochám akou je vodná nádrž Ružín, či menšie jazierka v Malej Lodine v okrese Košice-okolie, kde ropuchy kladú vajíčka do bývalej liahne pstruhov.



Fabianová potvrdila, že zábrany sú už osadené pri Ružínskej priehrade za obcou Košická Belá - na úrovni bývalého kempingu Zlatník a pri moste Košické Hámre, ako aj pred obcou Malá Lodina. Následne sa žaby sústredené pri zábranách zbierajú a prenášajú do vody. "Teraz sa ťah zastavil, keďže mrzne. Žabkám sme pomáhali s presunom asi týždeň," povedala s tým, že ich prenášajú aj z miest, kde zábrany nemôžu byť postavené. "Stoja tam naši dobrovoľníci a pomáhajú im dostať sa na druhú stranu cesty," vysvetlila. Pravidelný nočný zber je podľa jej slov náročný.



Na vodičov v tejto súvislosti apeluje, aby boli v okolí danej lokality obzvlášť obozretní a vyhli sa tak migrujúcim jedincom a neohrozovali zbierajúcich. Vo vybraných úsekoch by malo byť v najbližších dňoch osadené aj dočasné dopravné značenie s obmedzením najvyššej povolenej rýchlosti na 30 km/h.