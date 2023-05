Neďaleko kúpeľov Sliač videli medvieďa, preveruje to zásahový tím

Sliač 11. mája (TASR) – Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR aktuálne preveruje nahlásený pohyb medvieďaťa neďaleko areálu kúpeľov Sliač. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková.



"Je pravdepodobné, že medvieďa sa stratilo či vzdialilo od svojej matky, ktorá ho teraz hľadá. Medvedicu v lokalite medzi Sliačom a Lieskovcom zaznamenali aj poľovnícke fotopasce. Človek by sa preto na tomto mieste nemal pohybovať," povedala TASR primátorka Sliača Ľubica Balgová.



Primátorka vyzvala na sociálnej sieti občanov a návštevníkov kúpeľov, aby sa v najbližších dňoch vyhli kúpeľnému parku aj lesom v jeho okolí a tiež, aby obmedzili pohyb v Sliačskej doline, ktorú práve v tomto období vyhľadávajú tak peší turisti, ako aj cyklisti. "Nie je treba robiť paniku, len nebehať a nebicyklovať sa na miestach, kde by medveď mohol byť. Kúpeľných hostí sme tiež upozornili," uviedla primátorka.



Ľudia už zaznamenali v tomto čase pohyb medveďa v lese vo viacerých častiach Slovenska a mali tiež niekoľko stretov s ním. ŠOP SR odporúča pre minimalizáciu rizika stretu s medveďom upozorniť na svoju prítomnosť v horách akýmkoľvek akustickým prejavom. Ide napríklad o pískanie, spievanie, tlieskanie, prípadne použitie zvončeka. Radí tiež držať sa turistických chodníkov a pohybovať sa počas denného svetla.



"Medveď v sebaobrane niekedy urobí výpad - varovanie, aby sa človek vzdialil. Toto môže byť človekom chápané ako útok. Vtedy je potrebné pomaly ustúpiť a vzdialiť sa. V prípade útoku ochranári odporúčajú ľahnúť si na zem, kryť si rukami krk, hlavu a počkať, kým útok nepominie a medvede sa nevzdialia. Aktívna obrana človeka počas útoku len zhorší situáciu," pripomína ŠOP SR.