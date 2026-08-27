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Neďaleko nákupného centra v Trnave na Linčianskej bude nová zastávka

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zastávku budú obsluhovať regionálne autobusové linky číslo 207 414 a číslo 207 424, ktoré sú v správe TTSK a menia svoju pôvodnú trasu.

Autor TASR
Trnava 27. augusta (TASR) - V blízkosti nového nákupného centra na južnom okraji trnavského sídliska Linčianska pribudne zastáva mestskej hromadnej dopravy (MHD) s názvom Južná. Trnavská radnica o tom informovala na svojom webe s tým, že ide o výsledok spolupráce mesta a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Zastávku budú obsluhovať regionálne autobusové linky číslo 207 414 a číslo 207 424, ktoré sú v správe TTSK a menia svoju pôvodnú trasu. „Namiesto Ulice G. Steinera, Bratislavskej a Stromovej budú po novom premávať po Ulici Generála Goliana a Zelenečskej. Cestujúcim tak ponúknu obsluhu novej autobusovej zastávky Južná aj zastávok Trnavan a Zelenečská, čím sa zlepší dopravná dostupnosť celého sídliska Linčianska,“ dodalo mesto.

Pripomenulo, že vďaka integrovanému predplatnému cestovnému lístku PCL Kombi môžu cestujúci naďalej využívať jeden predplatný cestovný lístok na cestovanie v Trnave mestskou hromadnou dopravou aj regionálnymi autobusmi TTSK. Mesto ďalej informovalo, že v nadväznosti na zmenu grafikonu železničnej dopravy od 1. septembra príde k menším úpravám ranných spojov MHD.
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