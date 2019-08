Neďaleko Svidníka vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity

V obci Kapušany naďalej platí tretí stupeň povodňovej aktivity

V obci Kapušany v okrese Prešov v stredu vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Dôvodom bola stúpajúca hladina riek a nepriaznivá meteorologická prognóza. Na snímke rozvodnená Ladianka, ľavostranný prítok rieky Sekčov, v pozadí Kapušianský hrad. Kapušany, 14. augusta 2019. Foto: TASR – Milan Kapusta

Dážď na východnom Slovensku spôsobil vybreženie niekoľkých tokov

Obce Babie a Pavlovce vo Vranovskom okrese bojujú s povodňou

Prešov 14. augusta (TASR) – Pre neutíchajúci dážď vyhlásili v obci Rakovčík v okrese Svidník tretí stupeň povodňovej aktivity. Pre TASR to povedala starostka Iveta Horvátová. Hasiči na východnom Slovensku počas uplynulej noci neevidovali zvýšené množstvo výjazdov z dôvodu počasia.spresnila Horvátová.Podľa jej slov pomoc hasičov zatiaľ nebola nutná, keďže obyvatelia vlastnia čerpadlá a obec má k dispozícii aj takzvaný protipovodňový vozík.dodala.V noci mali hasiči v Prešovskom kraji spolu šesť výjazdov súvisiacich s počasím, a to v okresoch Prešov, Stropkov a v okolí Giraltoviec v okrese Svidník. Prevažne išlo o odčerpávanie vody z domov alebo spadnuté stromy.Ako pre TASR uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, hasiči v tomto kraji evidovali od utorkového (13. 8.) večera minimum výjazdov pre počasie.dodal.V obci Kapušany v okrese Prešov v stredu vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Dôvodom bola stúpajúca hladina riek a nepriaznivá meteorologická prognóza.uviedol predseda krízového štábu obce Kapušany Peter Palovič.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na stredu výstrahu pred dažďom pre územie stredného, časť západného a východného Slovenska. SHMÚ vydal tiež výstrahu pred vetrom, dotýka sa južných oblastí východu Slovenska.Pre väčšinu okresov vydali meteorológovia výstrahu druhého stupňa s platnosťou do 20.00 h. Pre zvyšné okresy platí výstraha prvého stupňa, ktorá zahŕňa aj územia Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.Pre dlhotrvajúce zrážky došlo v stredu na východnom Slovensku k vybreženiu niekoľkých vodných tokov. Pre TASR to povedal hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.Ako spresnil, k vybreženiu vodného toku Ladianka došlo v dolnej časti katastrálneho územia obce Lada v okrese Prešov. Voda zaplavila polia aj futbalové ihrisko. Starosta obce dopoludnia vyhlásil druhý stupeň povodňovej aktivity.Tretí stupeň v stredu vyhlásila obec Pavlovce v okrese Vranov nad Topľou. „Vplyvom zrážkovej činnosti a povrchového odtoku došlo k vzostupu hladiny vody na toku s následným vybrežením,“ uviedol Bocák.Vybreženie vodného toku Sekčov vplyvom zrážok eviduje obec Fintice, ktorá rovnako vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity.Povodňovú aktivitu v Košickom kraji od utorkového (13. 8.) večera vyhlásila jedna obec, a to Kobeliarovo v okrese Rožňava. Kým v noci na stredu išlo o tretí stupeň povodňovej aktivity, dopoludnia ho znížili.“ povedala pre TASR Ingrid Lucová z odboru krízového riadenia Okresného úradu Rožňava.V rámci východného Slovenska hladiny zodpovedajúce prvému z troch stupňov povodňovej aktivity prekračujú v okrese Košice - okolie tok Hornádu, a to vo vodomernej stanici Kysak, tok Torysy v Košických Oľšanoch a tok Olšavy v Bohdanovciach. Ide aj o tok Radomky v okrese Svidník vo vodomernej stanici Giraltovce. Uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.pripomína.Následkom prívalových dažďov, ktoré na severovýchode Slovenska trvajú od utorka (13. 8.) večera, je v dvoch obciach okresu Vranov nad Topľou vyhlásená povodňová aktivita. V obci Babie je to druhý stupeň, v Pavlovciach tretí stupeň povodňovej aktivity. TASR o tom informoval vedúci odboru krízového riadenia vranovského okresného úradu Pavol Molčan.Prívalové dažde napáchali v obci Pavlovce podľa jeho slov hneď niekoľko škôd. Došlo tu k zaplaveniu rodinných domov, zničeniu 200 metrov miestnej komunikácie. Podmylo a poškodilo tu i cestu III. triedy, bola narušená statika mosta cez Medziansky potok. Miestne komunikácie sú pokryté nánosmi bahna.V obci Babie sa pasujú s podmytou a poškodenou cestou III. triedy, poškodenou krajnicou na miestnej komunikácii i s nánosmi bahna na nej a upchatými priepustmi. Ako Molčan ďalej uviedol, dažde tiež poškodili reguláciu miestneho potoka a zaplavili studňu pri materskej škole.Podľa Molčanových slov odbor krízového riadenia nepretržite monitoruje situáciu v celom okrese, poskytuje metodickú pomoc starostom obcí a súčinnosť pri vykonávaní záchranných prác v obciach postihnutých povodňou.