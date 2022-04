Neďaleko Žihárca má vyrásť niekoľko veterných elektrární

Žihárec 5. apríla (TASR) – Neďaleko obcí Žihárec a Kráľov Brod na hranici Šalianskeho a Galantského okresu by do augusta 2025 mali vyrásť nové veterné elektrárne. Postaviť ich plánuje spoločnosť Energiepark, s. r. o. Jej zámer je v dvoch variantoch predložený na posudzovanie vplyvu na životné prostredie.



Prvý variant počíta s výstavbou ôsmich veterných elektrární, ktoré budú zaberať zastavanú plochu s rozlohou približne 19.200 štvorcových metrov. „V južnej časti katastrálneho územia obce Žihárec budú umiestnené tri veterné elektrárne a v obci Kráľov Brod ich bude päť,“ uvádza sa v zámere.



Druhý variant uvažuje s realizáciou 12 veterných elektrární, ktoré budú stáť na približne 28.800 štvorcových metroch, pričom v južnej časti katastra obce Žihárec bude umiestnených sedem veterných elektrární a v obci Kráľov Brod päť. „Veterné elektrárne sú situované v blízkosti katastrálnych hraníc ďalších obcí, a to Vlčany, Dolný Chotár a Selice,“ konštatuje sa v projekte.



Plánovaný začiatok výstavby veterných elektrární je marec 2025. Do prevádzky by mali byť uvedené o pol roka neskôr. „V prípade výstavby veterného parku s ôsmimi elektrárňami a inštalovaným výkonom 46,4 megawattu (MW) je predpokladaná ročná produkcia 136.800 megawatthodín (MWh). Pre druhý variant s celkovým inštalovaným výkonom 69,6 MW je predpokladaná ročná produkcia 205.200 MWh,“ uvádza sa v zámere.