Nedávno obnovenú fasádu Mýtneho domčeka znečistili opäť grafitmi

Bratislava 2. februára (TASR) - Mýtny domček pri bratislavskom Starom moste opäť znečistili neznámi vandali grafitmi. Fasádu budovy pritom minulý rok mesto obnovilo a natrelo antigrafitovým náterom. Hlavné mesto pre TASR uviedlo, že chce aj pre tento opakovaný vandalizmus nainštalovať na Starý most bezpečnostné kamery.



Mestský dispečing potvrdil, že na Mýtnom domčeku zo staromestskej strany vandali znečistili fasádu budovy grafitmi v strednom rozsahu. "Hlavné mesto v najbližších dňoch zabezpečí ich odstránenie prostredníctvom firmy, ktorá v minulom roku aplikovala nanesenie antigrafitového náteru v rámci jeho minuloročnej rekonštrukcie," uviedol pre TASR magistrát.



Najbližšie bezpečnostné kamery sú umiestnené v úseku Vajanského nábrežie – Štúrova na cestnej svetelnej signalizácii. Samospráva chce preto v blízkej budúcnosti preventívne nainštalovať bezpečnostné kamery aj na Starý most, ktorý sa podľa mesta pomerne často stáva terčom vandalizmu. "Rovnako tak chceme posilniť hliadky mestskej polície v blízkom okolí. Myslíme si, že ide o miesto, ktoré by malo byť lepšie monitorované ako doposiaľ," podotkol magistrát.



V Mýtnom domčeku bolo od mája 2012 prevádzkované Múzeum colníctva, ktoré od júla 2014 prešlo pod správu Finančného riaditeľstva SR. Činnosť múzea bola pozastavená z dôvodu rekonštrukcie Starého mosta. Minulý rok prejavila mestská časť Staré Mesto záujem v Mýtnom domčeku vybudovať a prevádzkovať Múzeum Viedenskej električky a Starého mosta. Od magistrátu však mestská časť žiada férovejšie podmienky.