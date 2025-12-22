Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEDBALÁ DOCHÁDZKA: Polícia obvinila ženu, dcéra nechodila do školy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Stará Ľubovňa 22. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni obvinil 36-ročnú ženu z trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Obvinená ako zákonný zástupca 15-ročnej dcéry nevenovala dostatočnú starostlivosť jej výchove. Nedozerala na plnenie povinnej školskej dochádzky dcéry, ktorá navštevuje základnú školu. Slečna vymeškala v školskom roku 2025/2026 celkovo 229 neospravedlnených vyučovacích hodín,“ uviedla Ligdayová.

Ako doplnila, 36-ročná matka bola opakovane upozorňovaná zo strany vedenia školy, ako aj zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na nedbalú školskú dochádzku jej dcéry. Situácia sa podľa hovorkyne ale nezlepšila.
