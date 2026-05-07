Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
< sekcia Regióny

Nedbalovu ulicu v Bratislave po deviatykrát skrášľujú dáždniky

.
Na archívnej snímke dáždniková ulica na Nedbalovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Dáždniková ulica sa prvýkrát objavila v portugalskom meste Águeda pri príležitosti festivalu Ágitagueda.

Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Nedbalova ulica v bratislavskom Starom Meste sa už po deviatykrát premenila na "Dáždnikovú" ulicu. Skrášľovať hlavné mesto bude do 30. septembra. TASR o tom informovala Lucia Gunišová, riaditeľka Galérie Nedbalka, ktorá stojí za projektom.

„Dáždniková ulica sa stala neoddeliteľnou súčasťou letného koloritu Bratislavy. V Galérii Nedbalka dlhodobo podporujeme projekty, ktoré prinášajú umenie bližšie k ľuďom a oživujú verejný priestor novou energiou,“ uviedla Gunišová k projektu, ktorý sa tento rok inšpiruje dielom Ivana Štubňu - Tulipány z roku 1959.

Štubňa (1926-1994) patril k zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu (1957) a zúčastnil sa na všetkých jej výstavách. Venoval sa aj monumentálnym prácam v architektúre, ale najmä grafickej tvorbe. Ako člen Galandovcov vo svojej tvorbe vychádzal z pozorovania skutočnosti a moderného zobrazenia. Jeho umelecká výpoveď sa postupne zhusťuje do symbolov, znakov, ktoré majú zastúpiť celý výraz, náladu alebo myšlienku obrazu. „Paralelne s daným postupom u neho prichádzalo k presunu ťažiska voľnej tvorby na grafiku, ktorá svojimi úspornými, často štylizovanými tvarmi a redukovanou farebnosťou umožnila zhutnený umelecký prejav,“ dodáva galéria.

Pripomína, že Dáždniková ulica sa prvýkrát objavila v portugalskom meste Águeda pri príležitosti festivalu Ágitagueda. Farebný fenomén sa neskôr objavil v Rumunsku, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Kórei, Chorvátsku či Taliansku.
.

Neprehliadnite

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje

KOMENTÁR J. ŠMIHULU: Kabinet Friedricha Merza vládne jeden rok

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak