Nedbalovu ulicu v Bratislave po deviatykrát skrášľujú dáždniky
Dáždniková ulica sa prvýkrát objavila v portugalskom meste Águeda pri príležitosti festivalu Ágitagueda.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Nedbalova ulica v bratislavskom Starom Meste sa už po deviatykrát premenila na "Dáždnikovú" ulicu. Skrášľovať hlavné mesto bude do 30. septembra. TASR o tom informovala Lucia Gunišová, riaditeľka Galérie Nedbalka, ktorá stojí za projektom.
„Dáždniková ulica sa stala neoddeliteľnou súčasťou letného koloritu Bratislavy. V Galérii Nedbalka dlhodobo podporujeme projekty, ktoré prinášajú umenie bližšie k ľuďom a oživujú verejný priestor novou energiou,“ uviedla Gunišová k projektu, ktorý sa tento rok inšpiruje dielom Ivana Štubňu - Tulipány z roku 1959.
Štubňa (1926-1994) patril k zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu (1957) a zúčastnil sa na všetkých jej výstavách. Venoval sa aj monumentálnym prácam v architektúre, ale najmä grafickej tvorbe. Ako člen Galandovcov vo svojej tvorbe vychádzal z pozorovania skutočnosti a moderného zobrazenia. Jeho umelecká výpoveď sa postupne zhusťuje do symbolov, znakov, ktoré majú zastúpiť celý výraz, náladu alebo myšlienku obrazu. „Paralelne s daným postupom u neho prichádzalo k presunu ťažiska voľnej tvorby na grafiku, ktorá svojimi úspornými, často štylizovanými tvarmi a redukovanou farebnosťou umožnila zhutnený umelecký prejav,“ dodáva galéria.
Pripomína, že Dáždniková ulica sa prvýkrát objavila v portugalskom meste Águeda pri príležitosti festivalu Ágitagueda. Farebný fenomén sa neskôr objavil v Rumunsku, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Kórei, Chorvátsku či Taliansku.
