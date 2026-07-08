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Nedeľa rodákov uzavrie rekonštrukcie objektov v Pribyline

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Na archívnej snímke areál Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Foto: EASYFOTO TASR - Miroslava Mlynárová

Kópie objektov prenesené do Múzea liptovskej dediny z územia priehrady sú dodnes svedectvom bohatosti kultúrneho a historického dedičstva tohto územia.

Autor TASR
Pribylina 8. júla (TASR) - Po viac než roku intenzívnych prác Liptovské múzeum úspešne zavŕšilo obnovu ôsmich expozičných objektov v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Výsledky projektu slávnostne predstavia verejnosti počas tradičnej Nedele rodákov 12. júla. TASR o tom informoval etnológ múzea Radovan Sýkora.

„Podujatie bude aj v tomto roku stretnutím pamätníkov, ktorí si spoločne zaspomínajú na svoje detstvo, rodiny a život v obciach zaplavených vodami Liptovskej Mary. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné ukončenie projektu obnovy striech na expozičných objektoch,“ uviedol Sýkora.

Doplnil, že kópie objektov prenesené do Múzea liptovskej dediny z územia priehrady sú dodnes svedectvom bohatosti kultúrneho a historického dedičstva tohto územia. „Vďaka projektu sa nám podarilo obnoviť strechy na kópiách objektov aj spod Liptovskej Mary vrátane kostola Panny Márie z rovnomennej obce,“ poznamenal Sýkora.

Interaktívny vzdelávací program pre malých aj veľkých sa vyberie po stopách zaplavených obcí. „Rodiny s deťmi sa budú môcť hravým spôsobom dozvedieť viac o stavbe vodnej nádrže Liptovská Mara, spoznať obce, ktoré navždy pohltila voda, aj osudy ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy. Tieto udalosti zásadne ovplyvnili životy tisícov ľudí a navždy zmenili tvár a vývoj celého regiónu,“ dodal Sýkora.

Vodné dielo Liptovská Mara vybudovali v rokoch 1969 až 1975. Vody priehrady zaplavili 13 obcí. Jej rozloha dosahuje pri maximálnom napustení plochu približne 22 štvorcových kilometrov a jej celkový objem predstavuje takmer 362 miliónov kubických metrov vody.
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