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Nedeľa rodákov uzavrie rekonštrukcie objektov v Pribyline
Kópie objektov prenesené do Múzea liptovskej dediny z územia priehrady sú dodnes svedectvom bohatosti kultúrneho a historického dedičstva tohto územia.
Autor TASR
Pribylina 8. júla (TASR) - Po viac než roku intenzívnych prác Liptovské múzeum úspešne zavŕšilo obnovu ôsmich expozičných objektov v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Výsledky projektu slávnostne predstavia verejnosti počas tradičnej Nedele rodákov 12. júla. TASR o tom informoval etnológ múzea Radovan Sýkora.
„Podujatie bude aj v tomto roku stretnutím pamätníkov, ktorí si spoločne zaspomínajú na svoje detstvo, rodiny a život v obciach zaplavených vodami Liptovskej Mary. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné ukončenie projektu obnovy striech na expozičných objektoch,“ uviedol Sýkora.
Doplnil, že kópie objektov prenesené do Múzea liptovskej dediny z územia priehrady sú dodnes svedectvom bohatosti kultúrneho a historického dedičstva tohto územia. „Vďaka projektu sa nám podarilo obnoviť strechy na kópiách objektov aj spod Liptovskej Mary vrátane kostola Panny Márie z rovnomennej obce,“ poznamenal Sýkora.
Interaktívny vzdelávací program pre malých aj veľkých sa vyberie po stopách zaplavených obcí. „Rodiny s deťmi sa budú môcť hravým spôsobom dozvedieť viac o stavbe vodnej nádrže Liptovská Mara, spoznať obce, ktoré navždy pohltila voda, aj osudy ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy. Tieto udalosti zásadne ovplyvnili životy tisícov ľudí a navždy zmenili tvár a vývoj celého regiónu,“ dodal Sýkora.
Vodné dielo Liptovská Mara vybudovali v rokoch 1969 až 1975. Vody priehrady zaplavili 13 obcí. Jej rozloha dosahuje pri maximálnom napustení plochu približne 22 štvorcových kilometrov a jej celkový objem predstavuje takmer 362 miliónov kubických metrov vody.
„Podujatie bude aj v tomto roku stretnutím pamätníkov, ktorí si spoločne zaspomínajú na svoje detstvo, rodiny a život v obciach zaplavených vodami Liptovskej Mary. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné ukončenie projektu obnovy striech na expozičných objektoch,“ uviedol Sýkora.
Doplnil, že kópie objektov prenesené do Múzea liptovskej dediny z územia priehrady sú dodnes svedectvom bohatosti kultúrneho a historického dedičstva tohto územia. „Vďaka projektu sa nám podarilo obnoviť strechy na kópiách objektov aj spod Liptovskej Mary vrátane kostola Panny Márie z rovnomennej obce,“ poznamenal Sýkora.
Interaktívny vzdelávací program pre malých aj veľkých sa vyberie po stopách zaplavených obcí. „Rodiny s deťmi sa budú môcť hravým spôsobom dozvedieť viac o stavbe vodnej nádrže Liptovská Mara, spoznať obce, ktoré navždy pohltila voda, aj osudy ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy. Tieto udalosti zásadne ovplyvnili životy tisícov ľudí a navždy zmenili tvár a vývoj celého regiónu,“ dodal Sýkora.
Vodné dielo Liptovská Mara vybudovali v rokoch 1969 až 1975. Vody priehrady zaplavili 13 obcí. Jej rozloha dosahuje pri maximálnom napustení plochu približne 22 štvorcových kilometrov a jej celkový objem predstavuje takmer 362 miliónov kubických metrov vody.