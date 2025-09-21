Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedeľa sv. Huberta predstaví v Pribyline poľovníctvo

Na archívnej snímke areál Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Foto: EASYFOTO TASR - Miroslava Mlynárová

Pre návštevníkov sú pripravené ukážky vábenia jelenej a ostatnej zveri, ukážky poľovníckej kynológie, sokoliari a módna prehliadka poľovníckych odevov.

Autor TASR
Pribylina 21. septembra (TASR) - Slávnostný sprievod, ukážky poľovníckych trofejí, výstavu slovenských kopovov a bohatý sprievodný program prinesie Nedeľa sv. Huberta v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Informovalo o tom múzeum na svojej webovej stránke.

Špecializovaná výstava slovenského národného plemena psov slovenský kopov sa začne o 9.00 h. Od 10.00 h je na programe slávnostný sprievod, ocenenia a ukážky poľovníckych zvykov a tradícií. O 11.30 h sa začne Svätohubertská svätá omša.

Pre návštevníkov sú pripravené ukážky vábenia jelenej a ostatnej zveri, ukážky poľovníckej kynológie, sokoliari a módna prehliadka poľovníckych odevov. Program vyvrcholí od 13.30 h vystúpením hudobnej skupiny Flash z Liptovského Mikuláša.

V sprievodnom programe čakajú na návštevníkov skanzenu tvorivé, náučné a hravé aktivity, deti budú pasovať za lovcov zveri. Chýbať nebudú ukážka najsilnejšej trofeje jeleňa, špeciality z diviny, poľovnícke súťaže pre deti i dospelých a remeselníci a predajcovia.
