Nedeľa sv. Huberta v Pribyline ponúkne zábavu pre deti i dospelých

Pribylina 13. októbra (TASR) - Slávnostný sprievod, ukážky poľovníckych zvykov a tradícií, ukážky vábenia poľovnej zveri a ďalší program ponúkne Múzeum liptovskej dediny v Pribyline v rámci podujatia Nedeľa sv. Huberta. Informovala o tom marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.



"Svätohubertský deň otvorí špeciálna výstava národného plemena slovenský kopov. Nasledovať bude slávnostný sprievod, ktorý doplnia ukážky poľovníckych zvykov a tradícií. Študenti lesníckej a drevárskej školy predvedú ukážky vábenia poľovnej zveri," uviedla Križková.



Návštevníkom podľa nej predvedú ukážky lovu s dravcami sokoliari, ktorých vystrieda divadelné predstavenie so živými "kráľmi neba". Chýbať nebude ani módna prehliadka, ktorá predstaví najnovšie trendy v obliekaní sa do lesného prostredia.



"Pre deti sú pripravené ukážky lukostreľby, historického boja, scénické vystúpenia či náučná lesná pedagogika. Dospelí návštevníci sa budú môcť zapojiť do súťaže v pílení dreva a hodiť si flintou do žita. Rozvoniavať budú špeciality z diviny. Na dobrú náladu nám zahrá Mestský dychový orchester z Liptovského Mikuláša a ľudová hudba Trojka," doplnila Križková.