Nedeľa v pribylinskom skanzene prinesie súťaž vo varení halušiek
Autor TASR
Pribylina 17. mája (TASR) - Oslava valaskej kultúry a salašníctva na Liptove bude hlavnou témou Ovčiarskej nedele v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Návštevníkom počas nedele prinesie autentický program zameraný na tradičný život ovčiarov, ich zvyky, remeslá, každodenné radosti i starosti, ako aj súťaž vo varení halušiek. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.
Tradičný sprievod ovčiarov a hostí v úvode Ovčiarskej nedele otvorí program, ktorý prinesie valaské spevy, tance a zvyky, valaskú školu, ale aj ukážky tradičných remesiel či výrobcov. Atmosféru doplní zážitkové rozprávanie bačov z Liptova, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti a príbehy zo života na salaši.
Ovčiarstvo, salašníctvo a ovčiarska kultúra spojená so sezónnym pasením oviec tvoria jednu z najvýznamnejších súčastí tradičnej ľudovej kultúry regiónu Liptov. „Fyzicky ide o veľmi náročnú prácu, ktorá však so sebou prináša množstvo dobrodružných aj úsmevných udalostí. Predstavením každodenného života ústami samotných bačov chceme návštevníkom ukázať, akú dôležitú a náročnú službu vykonávajú v dnešnej modernej dobe pre spoločnosť. Cieľom je poukázať aj na to, že bača nie je len pastier, ale aj tvorca a ochranca kultúrneho dedičstva, ktorý pretvára každodennú prácu na salaši do podoby originálnych výrobkov a zaujímavých príbehov,“ podotkol Radovan Sýkora, zodpovedný za kultúrno-prezentačné činnosti múzea.
Na podujatí otvorí autorka Iveta Zuskinová svoju výstavu s názvom Liptovskí bačovia - majstri a umelci, na ktorej predstaví troch výnimočných nositeľov tradičného salašníckeho remesla - bačov Petra Slosiara, Jána Kráľa a Štefana Mojša Hajtmana ml. Výstava približuje ich život, spôsob odievania, remeselnú zručnosť, osobité umelecké prejavy a hlboký vzťah k liptovskej krajine, ktorá ich formovala. Chýbať nebudú ani odborné prednášky venované tejto profesii, ale aj histórii a súčasnosti chovu slovenských čuvačov.
Ovčiarsku nedeľu obohatia jazdy historickým vláčikom Považskej lesnej železničky aj špeciality z ovčieho mäsa a bryndze. „Podujatie tento rok obohatíme obľúbenou súťažou vo varení halušiek. Pre deti sú pripravené tvorivé a vzdelávacie tematické aktivity,“ dodal Sýkora.
