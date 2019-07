Nedeľa vo Vlkolínci sa nesie v znamení folklóru a ľudových remesiel

Tradičné podujatie Nedeľa vo Vlkolínci sa tento rok nesie v znamení folklóru a ľudových remesiel. Celodenný kultúrny program otvorilo v nedeľu dopoludnia vystúpenie folklórnej skupiny Likava. Organizátori očakávajú aj zásluhou pekného počasia veľké množstvo návštevníkov. Na snímke hrnčiar pred Domom UNESCO. Vo Vlkolínci pri Ružomberku 28. Júla 2019. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Na snímke turisti prichádzajú na podujatie. Vo Vlkolínci pri Ružomberku 28. Júla 2019. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Ružomberok 28. júla (TASR) – Tradičné podujatie Nedeľa vo Vlkolínci sa tento rok nesie v znamení folklóru a ľudových remesiel. Celodenný kultúrny program otvorilo v nedeľu dopoludnia vystúpenie folklórnej skupiny Likava. Organizátori očakávajú aj zásluhou pekného počasia veľké množstvo návštevníkov.Podľa Gabriely Demčákovej z ružomberskej radnice sa každý ročník podujatia snažia obohatiť niečím novým.priblížila Demčáková pre TASR.Medzi sprievodné aktivity v rámci Nedele vo Vlkolínci patrí aj prezentácia tradičného slovenského remesla v Dome UNESCO.doplnila Demčáková.Ružomberský primátor Igor Čombor zhodnotil, že popoludní očakávajú veľké množstvo návštevníkov.povedal. Zároveň poukázal na to, že skanzen má podľa neho veľmi dobrú perspektívu do budúcnosti.Nedeľu vo Vlkolínci pripravuje každoročne v poslednú júlovú nedeľu mesto Ružomberok v spolupráci s partnermi. Počas podujatia je zabezpečená bezplatná kyvadlová doprava z neďalekej Trlenskej doliny do Vlkolínca a späť, a to v čase do 18.00 h.