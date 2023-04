Nedeľňajší maratón prinesie v Bratislave viaceré dopravné obmedzenia

Bratislava 2. apríla (TASR) - Nedeľňajší bratislavský maratón dočasne obmedzí viacero liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) i prímestských autobusov, respektíve zmení ich trasy. Obmedzenia sa budú týkať aj individuálnej dopravy.



"Pre bezpečný a hladký priebeh maratónu budú na základe aktuálneho priebehu trasy presmerované, respektíve krátkodobo obmedzené električkové linky 1, 3 a 4, trolejbusové linky 40, 42, 47, 49, 60, 71 a 72, autobusové linky 21, 29, 50, 66, 68, 70 a 88 a tiež regionálne autobusové linky 219, 245, 250 a 269," spresnila Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



Regionálne autobusy vychádzajúce z Bratislavy budú zastavovať na všetkých svojich zastávkach, na pozmenenej trase je však potrebné rátať so zdržaním. V smere zo Stupavy do Bratislavy vynechajú zastávku Krížna. "Namiesto nej zastavia na náhradnej zastávke Trnavské mýto na Krížnej, nástupište J, ako linky 68 a 78," dodala. Podrobnosti o presmerovaní trás liniek možno nájsť na weboch idsbk.sk a dpb.sk.



Na obmedzenia týkajúce sa individuálnej dopravy upozornila na sociálnej sieti bratislavská polícia. "Obmedzenia sa v nedeľu v čase od 8.30 do 14.00 h dotknú najmä mestských častí Staré Mesto, Ružinov a Petržalka," avizujú policajti. "Doprava na jednotlivých uliciach bude regulovaná v závislosti od priebehu maratónu a pohybu bežcov," dodávajú. Zmeny budú označené dopravným značením, na mieste budú aj príslušníci dopravnej polície.