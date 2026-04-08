< sekcia Regióny
Nedeľňajší maratón v Bratislave obmedzí premávku MHD
S dopravnými obmedzeniami treba počítať približne od 8.30 do 14.00 h.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 8. apríla (TASR) - Pre bratislavský maratón treba počas nedele (12. 4.) počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Dočasne obmedzená bude mestská hromadná doprava (MHD) v centre hlavného mesta i v okolí. Dočasné zmeny sa dotknú aj regionálnych autobusových liniek. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) i Bratislavská integrovaná doprava (BID) na svojom webe.
„Bratislavský maratón prinesie výrazné obmedzenia vo verejnej doprave, a to hlavne v centre mesta a v okolí Záhradníckej a Ružinovskej ulice,“ upozorňujú.
S dopravnými obmedzeniami treba počítať približne od 8.30 do 14.00 h. Presmerované, respektíve krátkodobo obmedzené môžu byť električkové linky 1, 3, 4 a 9, trolejbusové linky 40, 42, 47, 49, 60, 71 a 72 a autobusové linky 21, 50, 66, 67, 68, 70, 78, 87, 88, 90 a 96. Obmedzenia sa rovnako dotknú aj regionálnych autobusových liniek 219, 245, 250, 269, 710 a 730.
O porozumenie pri dopravných obmedzeniach v mestských častiach Staré Mesto, Ružinov a Petržalka žiada aj organizátor podujatia. Obmedzenia budú dočasného charakteru a ich dĺžka sa prispôsobí aktuálnemu pohybu pretekárov. Doprava na dotknutých križovatkách a cestných výjazdoch bude operatívne riadená políciou.
„Nedeľňajšia časť podujatia, ktorej súčasťou je aj kráľovská disciplína - maratón, si vzhľadom na očakávaný počet bežcov vyžiada určité obmedzenia vo verejnej aj individuálnej doprave. Tieto opatrenia sú nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti približne 10.000 účastníkov z takmer 100 krajín sveta,“ uvádza sa na webe podujatia.
Pre športové podujatie treba podľa mestskej polície počítať s dopravnými obmedzeniami už od soboty (11. 4.). Od 9.00 do 17.30 h bude uzavretá Pribinova ulica, a to od vjazdu zo Šafárikovho námestia po DPB na Olejkárskej ulici a výjazd z parkoviska za SND. Do podzemných garáží cez vjazd „Centrum“ sa tak vodiči nedostanú z Pribinovej ani Krupkovej ulice. Výjazd z garáží „Centrum“, ako aj vjazd/výjazd „Ružinov“ a „Prístav“ bude bez obmedzení.
„Ak budú podzemné parkoviská obsadené, odporúčame využiť parkovacie možnosti v okolí, napríklad na Vajanského alebo Tyršovom nábreží, Gondovej ulici alebo v centre mesta,“ podotýka mestská polícia.
Počas nedele bude doprava na trase pretekov postupne uzatváraná v závislosti od „prebehu“ účastníkov. Prísť autom do oblasti nákupného centra na Pribinovej ulici odporúča polícia stihnúť do 8.00 h. Následné obmedzenia sa dotknú aj vjazdu do garáží „Centrum“. Bez obmedzení bude opäť výjazd z garáží „Centrum“, ako aj vjazd/výjazd „Ružinov“ a „Prístav“.
Ako príjazdovú trasu do nákupného centra odporúča polícia využívať Landererovu ulicu od Mosta Apollo. Na tejto ulici, ako aj na Prístavnej možno očakávať iba krátkodobé obmedzenie hneď po štarte pretekov.
Aktuálne informácie o obmedzeniach na konkrétnych úsekoch sa dozvedia obyvatelia aj na nonstop informačnej linke 0904 404 638, ktorú počas podujatia zriaďuje organizátor.
V poradí 21. ročník podujatia ČSOB Bratislava Marathon sa bude konať počas najbližšieho víkendu 11. a 12. apríla.
