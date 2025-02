Nedostatok prírodného snehu trápi aj bežkárov na Skalke pri Kremnici

Kremnica 9. februára (TASR) - Začiatkom marca by sa mal na Skalke pri Kremnici konať 52. ročník bežeckého vytrvalostného lyžovania Biela stopa. Či sa podujatie bude organizovať a v akej podobe, alebo sa zopakuje história spred roka, keď sa pre nepriaznivé počasie neuskutočnilo, sa podľa riaditeľa pretekov Dalibora Schmidta ukáže v najbližšom období.



Skalka je často označovaná aj ako raj pre bežkárov na Slovensku. Všetko sa to podľa Schmidta začalo pred viac ako 50 rokmi, keď sa tu začali organizovať po vzore zahraničných podujatí preteky Biela stopa. "Prvé podujatie sa konalo v roku 1974, podmienky boli výborné. Trate sa postupne dali pripraviť a ľudí na štarte bolo v najlepších rokoch okolo 5000 až 6000," uviedol pre TASR.



V začiatkoch malo podujatie štart na Krahuliach, neskôr sa pre zhoršujúce sa snehové podmienky organizátori rozhodli presunúť ho na Skalku, kde bola ešte stále veľká garancia snehu cez zimu. "Tu sa vybudoval severný a južný okruh Bielej stopy, čo je dokopy zhruba 50 kilometrov tratí, ktoré sa postupne, nie hneď od začiatku, ale postupne začali upravovať častejšie, čo slúžilo na potreby bežkárov, na tréning samotných pretekárov," spomína na začiatky Schmidt.



Postupne začali na Skalku za bežeckým lyžovaním prichádzať aj turisti a dnes tu majú k dispozícii desiatky kilometrov tratí, ktoré sú v prípade vhodných podmienok upravované. Záujem o tento šport tu pretrváva dodnes. "Bežecké lyžovanie sa stáva veľmi populárnym športom a ľudí chodí čím ďalej, tým viac. Parkoviská a takisto trate sú cez víkendy plné," poznamenal Schmidt, ktorý roky pôsobí aj v Horskej službe Kremnické vrchy.



Čoraz väčším problémom sa však stáva nevyspytateľné počasie, ktoré tomuto športu nenahráva. Zimy sú aj tu podľa Schmidta z roka na rok horšie. Kým ešte pred piatimi - siedmimi rokmi problém so snehom na Skalke nemali, tento rok nie je situácia veľmi priaznivá. "Boli horšie a lepšie obdobia, ale ešte neboli zimy, ktoré by sa podobali na posledné dve," poznamenal riaditeľ pretekov.



V uplynulých dňoch začali na Skalke aj s umelým zasnežovaním tratí v okolí Štadióna Rudolfa Čilíka. Vzhľadom na celkovú dĺžku tratí však nie je podľa Schmidta v ľudských silách zasnežiť ich celé. "Bohužiaľ, tie zimy sú také, aké sú, takže ľudia sú vďační za to, že sa vôbec niečo robí, že máme vôbec nejaké podmienky na tréning. Stále dúfame, že aspoň raz-dvakrát za zimu ten sneh napadne, a my sa ho budeme snažiť upraviť a udržať čo najdlhšie pre ľudí," poznamenal Schmidt.



Z dlhodobého hľadiska je však táto zima podľa jeho slov veľmi zlá a snehu bolo málo. Organizátori podujatia preto dúfajú, že sa počasie ešte umúdri a nasneží, aby mohli trate na potreby podujatia upraviť, prípadne budú hľadať nejaké náhradné riešenie.