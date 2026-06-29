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NEDOSTATOK VODY V B. ŠTIAVNICI: Vyhlásili mimoriadnu situáciu

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Mimoriadnu situáciu v miestnej časti Banky mesto vyhlásilo v súvislosti s pretrvávajúcim suchom, nedostatkom zrážok a následným vyschnutím lokálnych studní.

Autor TASR
,aktualizované 
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Banská Štiavnica 29. júna (TASR) - V miestnej časti Banky v Banskej Štiavnici bola pre nedostatok vody vyhlásená mimoriadna situácia. Pre obyvateľov a rekreantov zabezpečujú pitnú vodu cisternami. Na svojej webovej stránke o tom informovala banskoštiavnická samospráva.

Mimoriadnu situáciu v miestnej časti Banky mesto vyhlásilo v súvislosti s pretrvávajúcim suchom, nedostatkom zrážok a následným vyschnutím lokálnych studní. „Ide o dlhodobý problém, ktorý nastáva vždy v lete. Samozrejme, v takýchto teplotách a suchách je to o to viac,“ skonštatovala pre TASR primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.

V miestnej časti žije vyše 80 obyvateľov, mnoho ďalších nehnuteľností využívajú rekreanti. Pitnú vodu im nateraz dovážajú cisterny, v budúcnosti by mala situáciu vyriešiť výstavba vodovodu.

„Mesto pripravilo projektovú dokumentáciu, je vydané vodoprávne povolenie na jeho vybudovanie. Investorom bude Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, má ísť o spoločný vodovod z Rozgrundu cez Banky a obec Vyhne,“ uviedla primátorka s tým, že celý projekt je pripravený, no čaká na uvoľnenie finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia SR.

Nedostatok vody aktuálne trápi viaceré regióny Slovenska. K obmedzeniu výroby pitnej vody došlo na úpravni vody Turček v Kremnických vrchoch, problémy majú tiež obce Mojmírovce, Svätoplukovo či Čab v okrese Nitra i Koplotovce v okrese Hlohovec. Mimoriadne opatrenia na zabezpečenie plynulého zásobovania pitnou vodou bolo potrebné prijať aj vo viacerých obciach na východe Slovenska.

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