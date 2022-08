Nedostatok vody v Slatvine ohrozuje otvorenie materskej školy

Slatvina 18. augusta (TASR) – Nedostatok vody a pretrvávajúce sucho v obci Slatvina v okrese Spišská Nová Ves ohrozuje otvorenie materskej školy v septembri. Mimoriadnu situáciu v súvislosti s nedostatkom vody samospráva vyhlásila 9. augusta. Situácia sa podľa starostu Vladislava Vrábela nezlepšuje.



"Vody niet, vyschli nám oba potoky v obci. Vo vodojeme vodu takisto nemáme, prítok je veľmi slabý. Ľudia nie sú asi zvyknutí veľmi šetriť, každý je zvyknutý na určitý komfort. Je to ťažké, ale niečo regulujeme, dovážame vodu zatiaľ cez Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť (PVPS) do vodojemu. Prípadne v si ju niektorí ľudia dovezú bandaskách. Nezlepšuje sa to, nepršalo už ani nepamätám," povedal pre TASR Vrábel.



Rovnako podľa jeho slov vysychajú i podzemné pramene, keďže neprší, a rovnako i studne, ktoré doteraz ešte fungovali.



"Zima bola slabá, snehu nebolo, takže sa nedoplnili pramene. Neviem, ako to budeme ďalej riešiť, ale je to také zlé, že uvidíme, či vôbec otvoríme v septembri škôlku. Keď nebude voda, tak ju nebudeme mať z čoho napájať. Zatiaľ nám PVPS priváža vodu s cisternovým vozidlom," skonštatoval Vrábel s tým, že postupne pribúdajú ďalšie obce, ktoré majú problém s nedostatkom vody.