Areál Pod vŕbičkami bude opäť patriť remeslám a folklóru

Nedožery-Brezany 29. júla (TASR) - Areál Pod vŕbičkami v Nedožeroch-Brezanoch v okrese Prievidza bude opäť patriť ľudovým remeslám a folklóru. Siedmy ročník Ľudového jarmoku Pod vŕbičkami bude 8. augusta od 11.00 h, informovala o tom Jana Hvojniková z Regionálneho kultúrneho centra (RKC) v Prievidzi.



"Aj keď to na jar tento rok nevyzeralo s podujatiami veľmi ružovo, sme radi, že sa v príjemnom prírodnom areáli už po siedmy raz stretneme so zručnými ľudovými remeselníkmi a umelcami. Títo majstri pracujú starými remeselnými technikami z pôvodných materiálov, prípadne staré techniky používajú na novodobé materiály," priblížila Bibiána Krpelanová z Miestneho odboru Matice slovenskej Nedožery-Brezany.



Návštevníci jarmoku sa podľa nej budú môcť naučiť niečo u keramikára či drotára, dostanú sa do tajov paličkovanej čipky, korytárstva, pradenia a uvidia, ako sa dá využiť modrotlač v modernom šate. "Ak im pri potulkách remeslami vyhladne, budú pre nich pripravené domáce koláče, pagáče či guláš. Pre deti aj dospelých sme pripravili rôzne hry a môžu sa povoziť i na koníkovi. Poobedie už tradične prídu spestriť folkloristi, tento rok to budú folklórna skupina (FSk) Hájiček z Chrenovca-Brusna, FSk Podžiaran z Papradna a folklórny súbor Karpaty z Bratislavy. Na záver nás čaká tancovačka s Piechovskou muzikou," dodala.



Podujatie pripravili Miestny odbor Matice slovenskej Nedožery-Brezany a Obecný úrad Nedožery-Brezany v spolupráci s RKC v Prievidzi a občianskym združením Hornonitrie. V prípade nepriaznivého počasia sa bude jarmok konať v kultúrno-spoločenskej miestnosti obecného úradu.