Obec Nedožery-Brezany postupne rekonštruuje cesty a chodníky

Nedožery-Brezany 31. decembra (TASR) - Kompletnú rekonštrukciu komunikácií na dvojici ulíc zabezpečila v uplynulom období obec Nedožery-Brezany (okres Prievidza). S postupnou rekonštrukciou ciest a chodníkov chce samospráva pokračovať,



"Cesty a chodníky v našej obci boli dlhodobo v zlom technickom stave. Nepridala tomu ani kanalizácia, ktorá sa posledné dva roky budovala, rovnako sa budovala aj elektrická sieť. Táto infraštruktúra si tak pýtala rekonštrukciu," načrtol starosta Jaroslav Pekár.



Obec podľa neho spracovala projektové dokumentácie na jednotlivé úseky, postupne vybavuje stavebné povolenia a v rámci možností obecného rozpočtu začína s rekonštrukciou. "Doposiaľ sme zrekonštruovali kompletne dve ulice aj s chodníkmi, jednu ulicu čiastočne. Zrekonštruovali sme i chodník na Ulici Kpt. Nálepku," konkretizoval s tým, že samospráva najskôr pristúpila k prácam na cestách, ktoré boli v najhoršom technickom stave.



"Pri týchto projektoch je veľmi dôležitá samotná príprava. Ide o prácu, ktorá nie je až tak viditeľná pre občanov. Či už je to projektová alebo inžinierska príprava, ktoré sú potrebné, aby sme pristúpili k samotnej rekonštrukcii," podotkol Pekár.



Samospráva podľa neho pripravuje jednotlivé povolenia a projekty na všetky cesty v rámci obce. "Ešte nebola vyhlásená výzva na rekonštrukciu komunikácií, pokiaľ by však takáto výzva bola, sme na to pripravení," ozrejmil.



Na budúci rok plánuje obec zrekonštruovať druhú najdlhšiu cestu na svojom území.