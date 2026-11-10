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Nedožery-Brezany vybudovali denný stacionár
Denný stacionár doplní ponuku sociálnych služieb, ktoré už obec poskytuje.
Autor TASR
Nedožery-Brezany 10. novembra (TASR) - Sociálne služby v Nedožeroch-Brezanoch v okrese Prievidza sa rozšíria o denný stacionár. Obec na jeho výstavbu získala z európskych zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR príspevok vo výške viac ako 1,06 milióna eur. Zariadenie slávnostne otvorili uplynulý týždeň, služby začne poskytovať od decembra. TASR o tom informovala samospráva obce.
Denný stacionár doplní ponuku sociálnych služieb, ktoré už obec poskytuje. Ide o domácu opatrovateľskú službu, komunitné centrum a Zariadenie pre seniorov sv. Heleny, ktoré samospráva otvorila vlani v decembri.
„Nové zariadenie bude poskytovať starostlivosť počas pracovných dní od 7.00 h do 17.00 h. Súčasťou stacionára bude pomoc pri každodenných činnostiach, stravovanie, sociálne poradenstvo, spoločenské a tvorivé aktivity, ako aj programy zamerané na podporu samostatnosti a udržiavanie schopností klientov,“ načrtla obec.
Priblížila, že budova je nízkonákladová, jej súčasťou sú i fotovoltické panely na výrobu elektrickej energie, na príprave teplej vody sa podieľajú dva termické solárne kolektory. Súčasťou udržateľného riešenia je aj zachytávanie dažďovej vody.
„Pri návrhu sa venovala pozornosť nielen odstráneniu výškových bariér, ale aj bezpečnosti a orientácii klientov. Projekt zahŕňa taktilné povrchy, reliéfne informačné tabule a kontrastné farebné označenie miestností a komunikačných trás,“ ozrejmila obec.
Doplnila, že monitorovací a privolávací systém počíta s 20 osobnými náramkami, teda s jedným pre každého klienta pri plnom využití zariadenia. Dopĺňajú ho nástenné tiesňové tlačidlá, detektory pohybu, dymu a teploty, ako i zálohovaná riadiaca ústredňa.
Investorom a budúcim prevádzkovateľom zariadenia je obec Nedožery-Brezany. Projekt vznikol s podporou Plánu obnovy a odolnosti SR, z ktorého obec získala príspevok vo výške 1.065.340 eur. Výstavbu zabezpečil obecný registrovaný sociálny podnik NB služby.
Denný stacionár doplní ponuku sociálnych služieb, ktoré už obec poskytuje. Ide o domácu opatrovateľskú službu, komunitné centrum a Zariadenie pre seniorov sv. Heleny, ktoré samospráva otvorila vlani v decembri.
„Nové zariadenie bude poskytovať starostlivosť počas pracovných dní od 7.00 h do 17.00 h. Súčasťou stacionára bude pomoc pri každodenných činnostiach, stravovanie, sociálne poradenstvo, spoločenské a tvorivé aktivity, ako aj programy zamerané na podporu samostatnosti a udržiavanie schopností klientov,“ načrtla obec.
Priblížila, že budova je nízkonákladová, jej súčasťou sú i fotovoltické panely na výrobu elektrickej energie, na príprave teplej vody sa podieľajú dva termické solárne kolektory. Súčasťou udržateľného riešenia je aj zachytávanie dažďovej vody.
„Pri návrhu sa venovala pozornosť nielen odstráneniu výškových bariér, ale aj bezpečnosti a orientácii klientov. Projekt zahŕňa taktilné povrchy, reliéfne informačné tabule a kontrastné farebné označenie miestností a komunikačných trás,“ ozrejmila obec.
Doplnila, že monitorovací a privolávací systém počíta s 20 osobnými náramkami, teda s jedným pre každého klienta pri plnom využití zariadenia. Dopĺňajú ho nástenné tiesňové tlačidlá, detektory pohybu, dymu a teploty, ako i zálohovaná riadiaca ústredňa.
Investorom a budúcim prevádzkovateľom zariadenia je obec Nedožery-Brezany. Projekt vznikol s podporou Plánu obnovy a odolnosti SR, z ktorého obec získala príspevok vo výške 1.065.340 eur. Výstavbu zabezpečil obecný registrovaný sociálny podnik NB služby.