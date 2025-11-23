< sekcia Regióny
Nedožery-Brezany vybudovali nové komunitné zariadenie pre seniorov
Autor TASR
Nedožery-Brezany 23. novembra (TASR) - Starostlivosť o seniorov sa v Nedožeroch-Brezanoch (okres Prievidza) rozšíri. Obec vybudovala nové komunitné zariadenie rodinného typu pre 12 klientov. Na jeho výstavbu získala prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške viac ako 1,3 milióna eur. Zariadenie posvätil v nedeľu apoštolský nuncius Nicola Girasoli, pre klientov ho otvoria 1. decembra.
Starosta Jaroslav Pekár pripomenul, že s výstavbou zariadenia začala obec v apríli 2024, do roka ho mala i kompletne postavené a zariadené. „Zapojili sme sa do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Investícia predstavovala sumu približne 1,3 milióna eur, takmer celá suma išla z plánu obnovy,“ doplnil.
Doposiaľ obec takéto zariadenie podľa neho nemala, poskytuje len opatrovateľskú službu. „Výstavbou domova sme museli zriadiť i novú sociálnu službu, a tou je 24-hodinová starostlivosť,“ ozrejmil.
Nový domov pre seniorov je komunitného rodinného typu. „Chceme, aby sa človek cítil ako vo svojom rodinnom dome, priestory sú také veľkorysejšie. Snažili sme sa i interiér vybaviť tak, aby sa klienti cítili ako doma,“ priblížil starosta s tým, že stavba je nízkoenergetická, využíva obnoviteľné zdroje energie, sú tam fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a má zelenú strechu.
Nové zariadenie podľa neho zatiaľ nedostáva plné štátne dotácie v závislosti od odkázanosti klientov, tieto začne prijímať až od roku 2027. Zariadenie má obec už personálne obsadené, rovnako tomu je i v prípade klientov, tí sú nielen z Nedožier-Brezian, ale i z okolia. Pekár priblížil, že záujem prevyšuje kapacitu, obec preto musela vytvoriť i poradovník. „Záujem o tento typ služby je na Slovensku obrovský a takýchto zariadení je málo,“ podotkol.
„Domov pre seniorov už obec potrebovala, lebo je tu dosť starších ľudí a nie všetci majú rodinu, ktorá by sa o nich mohla postarať. Toto zariadenie je krásne, škoda, že nie je väčšie, aby sa tam viac ľudí zmestilo,“ povedala obyvateľka obce Eva Kucharovičová.
Obec stavia i ďalšie zariadenie, pôjde o denný stacionár s kapacitou 20 klientov. Slúžiť bude občanom širšieho regiónu.
